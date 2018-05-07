Украинские нацисты собираются 9 мая противодействовать "Бессмертному полку"

Украинские нацисты намерены вечером в День Победы провести акцию "Бессмертная дивизия" с портретами коллаборационистов из дивизии СС "Галичина". По мере приближения праздника все чаще раздаются угрозы в адрес тех, кто будет чествовать День Победы, передает корреспондент Накануне.RU.

Провести пронацистскую акцию "Бессмертная дивизия" предложил лидер партии "Братство" (запрещена в России) Дмитрий Корчинский. Другие нацистские организации относятся к идее скептически, но угрожают участникам "Бессмертного полка".

"Если какие-то старые деды захотят положить цветы к памятникам 9 мая, то пожалуйста. Хотя я не считаю этот день праздником, его бы вообще запретить. Другое дело, если появятся, например, коммунисты со своей символикой или георгиевскими ленточками, запрещенными на Украине. Ими мы займемся", - сказал пресс-секретарь "Правого сектора" (запрещен в России) Артем Скоропадский.

Добровольческое движение ОУН (запрещена в России) подало заявку на проведение акции по "общественному патрулированию" центра Киева в День Победы с целью не допустить использования участниками "Бессмертного полка" запрещенной на Украине символики - георгиевских лент, красного знамени, портретов Сталина.

Напомним, что в прошлом году, несмотря на провокации, в День Победы нацисты оказались беспомощными перед многочисленными колоннами "Бессмертного полка".