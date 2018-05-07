В Зауралье сельчанин попал на скамью подсудимых за неуплату алиментов

В Юргамыше вынесли приговор мужчине - его признали виновным в уклонении от уплаты алиментов.

За период с октября 2017 года по февраль 2018 года у родителя образовалась задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетнего сына 2007 года рождения в сумме свыше 30 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.