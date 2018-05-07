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Новости
07.05.2018 12:52 Мск (14:52 Екб)
общество | В России
Продукты начнут маркировать цветами светофора
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продуктовый прилавок, продукты, магазин (2018) | Фото: tvc.ru

В России летом стартует добровольная маркировка продуктов питания по типу "светофор", пишет газета "Известия".
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По данным издания, на продукты будет нанесена специальная цветовая маркировка, информирующая о содержании сахара, соли и жиров.

Роспотребнадзор уже подготовил проект рекомендаций для производителей.

Ведомство выделило продукты, являющиеся основными источниками соли, сахара, трансжиров и жирных кислот: хлебные, мясные, рыбные, молочные, кондитерские изделия, фруктовые и овощные консервы, соки.

Именно эта категория может быть маркирована тремя цветами: красным при превышении суточной нормы соли, сахара и т.п, зеленым при низком содержании данных веществ, желтым при среднем показателе.

В ведомстве считают, что меры по повышению информированности населения о составе продукта помогут снизить заболеваемость ожирением и диабетом второго типа.

Ранее сообщалось, что Минпромторг направил в правительство письмо с перечнем товаров, для которых предлагается ввести обязательную маркировку. В перечень помимо непродовольственных товаров (духи, шины, блузки, пальто, бытовая химия, постельное белье) попали продукты питания.

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07.05.2018 12:52 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:52 Екб


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Продукты начнут маркировать цветами светофора
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