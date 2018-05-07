Глава КФХ в Зауралье выиграла грант правительства региона, а деньги потратила на покупку автомобиля

В Зауралье будут судить главу КФХ, которая мошенническим путем украла деньги выигранного ею гранта.

Летом 2015 года женщина обратилась в областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с заявкой на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров для получения поддержки в виде гранта на создание и развитие КФХ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

При этом злоумышленница указала заведомо ложные сведения о намерении разведения в Половинском районе области крупного рогатого скота молочного направления. 30 июня того же года ей был выделен грант в размере 1,4 млн рублей, деньги пришли на счет в банке.

После этого она составила фиктивные договоры купли-продажи 38 голов крупно-рогатого скота и предоставила их в департамент в качестве подтверждения обоснованности расходования выделенных ей из бюджета денежных средств.

На полученные деньги женщина купила себе автомобиль и сруб дома.