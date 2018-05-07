"Товарищ президент": Владимир Путин вступил в должность главы государства

Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации прошла по традиционному сценарию, в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Туда избранный глава государства отбыл из своего рабочего кабинета, впервые к Большому Кремлёвскому дворцу его доставил автомобиль проекта "Кортеж" российского производства.

Церемония как обычно была выдержана в традиционном стиле, сотрудники почётного караула были облачены в обмундирование, стилизованное под времена Российской империи, вдоль дороги по пути следования президентского кортежа стояли всадники. В этой связи интересно, что комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников обратился к Владимиру Путину "товарищ президент".

Среди присутствовавших в Андреевском зале были и деятели культуры - россиянин Стивен Сигал, Михаил Боярский, Лариса Долина, Николай Расторгуев, Тимати, Дмитрий Маликов, певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным. Собравшиеся охотно снимали избранного главу государства на мобильные телефоны.

Президентскую присягу Владимир Путин принёс на Конституции в присутствии председателя Конституционного суда и глав обеих палат парламента.

После инаугурации глава государства принял командование войсками и небольшой парад.

Затем глава государства пообщался с зрителями церемонии, охотно позируя для многочисленных камер мобильных телефонов.