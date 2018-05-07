Путин подписал указ об основах госполитики в области промышленной безопасности до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики РФ в области промышленной безопасности до 2025 года и дальнейшую перспективу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения реализации государственной политики РФ в области промышленной безопасности постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики РФ в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу", - говорится в указе.

Путин поручил правительству РФ обеспечить реализацию основ госполитики, в течение трех месяцев утвердить план мероприятий их по реализации, осуществлять контроль за реализацией основ и ежегодно представлять главе государства доклад о состоянии промышленной безопасности РФ и мерах по ее укреплению.

Указ вступает в силу со дня его подписания.