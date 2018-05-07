Тюменца судят за убийство жены и подруги падчерицы

Ушло в суд дело о смерти тюменки и подруги ее дочери, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Обвинение в преступлении ранее предъявлено 42-летнему тюменцу. Он признал свою вину и детально рассказал о случившемся.

Напомним, в ночь на 9 декабря 2017 г. в одной из квартир дома по улице Демьяна Бедного поссорились пьяные обвиняемый и его супруга. Тюменец зарезал жену, не менее 33 раз ударив ее ножом, полагают следователи. Свидетелем преступления стала 18-летняя подруга дочери погибшей. Злоумышленник убил и ее, а после взял ее машину и поехал в Курганскую область. На трассе его задержали.