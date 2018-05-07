"Такой вариант даже не обсуждался": российская фигуристка Евгения Медведева не будет выступать за Армению

в этот день
07.05.18
14:26
В Екб.16:26
"Позорище безграмотное". В Кургане разместили баннеры к Дню Победы с ошибками
"Товарищ президент": Владимир Путин вступил в должность главы государства
Путин поставил задачу правительству на ближайшие годы
Главное
Правительство РФ ушло в отставку

Тема дня
Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Легализация "гендера" В ноябре 2017 года один из комитетов Государственной думы Российской Федерации создал временную рабочую группу по доработке законопроекта о гендерном равенстве. Депутат Оксана Пушкина утверждает, что принятие такого закона позволит обеспечить реализацию равных прав мужчин и женщин в трудовых отношениях, что подразумевает под собой "решение таких проблем как сексизм, эйджизм и харассмент", а также урегулировать вопросы участия женщин в политике.
07.05.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 826



Новости
07.05.2018 12:36 Мск (14:36 Екб)
спорт | В России | В бывшем СССР
"Такой вариант даже не обсуждался": российская фигуристка Евгения Медведева не будет выступать за Армению
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Евгения Медведева (2018) | Фото: twitter.com/sportsru

Известная российская фигуристка Евгения Медведева не будет выступать за Армению. Об этом заявила президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян.
Читайте также:

Напомним, на днях стало известно, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, будет работать с канадским специалистом Брайаном Орсером и переедет жить в Канаду. Утверждалось, что российская фигуристка может сменить и спортивное гражданство - выступать она якобы будет за сборную Армении.

Однако в ФФКА эту информацию опровергли.

"Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался", - приводит слова Мелании Степанян Р-Спорт.

Напомним, подобные новости появились еще в марте, но Евгения Медведева тогда жестко потребовала от журналистов оставить ее в покое и "не писать ерунды".

Другие новости по темам: Медведева, Армения, выступления
07.05.2018 12:36 Мск | Армения | информационная служба Накануне.RU
14:36 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.05.2018 13:35 Мск
СМИ вновь сообщают, что фигуристка Медведева сменит тренера и страну

Ранее 06.03.2018 07:52 Мск
Евгения Медведева: Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!

Ранее 06.03.2018 01:07 Мск
Фигуристка Медведева намерена выступать за другую страну - СМИ








Добавить комментарий:

"Такой вариант даже не обсуждался": российская фигуристка Евгения Медведева не будет выступать за Армению
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+