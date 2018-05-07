"Такой вариант даже не обсуждался": российская фигуристка Евгения Медведева не будет выступать за Армению

Известная российская фигуристка Евгения Медведева не будет выступать за Армению. Об этом заявила президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян.

Напомним, на днях стало известно, что Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, будет работать с канадским специалистом Брайаном Орсером и переедет жить в Канаду. Утверждалось, что российская фигуристка может сменить и спортивное гражданство - выступать она якобы будет за сборную Армении.

Однако в ФФКА эту информацию опровергли.

"Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался", - приводит слова Мелании Степанян Р-Спорт.

Напомним, подобные новости появились еще в марте, но Евгения Медведева тогда жестко потребовала от журналистов оставить ее в покое и "не писать ерунды".