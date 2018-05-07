Жительница Челябинска сожгла соседский садовый домик, убирая мусор

Жительница Челябинска хотела сжечь мусор, а спалила садовый домик соседей.

Инцидент произошел в садовом товариществе "Мечел".

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МЧС, женщина собрала мусор со своего дачного участка и решила его сжечь в металлическом ведре. Когда она отправилась за ведром воды, ветер перевернул ведро с горящим мусором, и огонь перешел на соседский дачный участок.

"Он пошел по траве, перебрался на чужой садовый участок и превратил в пепел соседний садовый домик. В считанные минуты от строения остались только стены из бетонных блоков", - добавили в ведомстве.