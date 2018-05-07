Мы будем людьми второго сорта: предстоятель УПЦ - об автокефалии

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий резко раскритиковал предложение украинского президента Петра Порошенко создать "независимую украинскую церковь". Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

"Я, как человек, священник, могу сказать одно: тот путь, который они [власти] предлагают, принесет нам много ограничений. На этом пути мы будем людьми второго сорта и на этом пути будет сложно сохранить чистоту веры. Поэтому надо беречь то, что мы имеем. А наша Церковь имеет все, что нужно для спасения", - отметил предстоятель УПЦ.

Ранее УПЦ назвала действия Киева "превышением власти и вмешательством в церковные дела".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 19 апреля Верховная рада поддержала обращение к Константинополю о создании "единой украинской церкви", которое представил Порошенко. Позже он заявил, что там уже начали процедуру предоставления автокефалии, полностью исказив смысл ответа Константинополя. Эксперты усматривают в околоцерковных спекуляциях Порошенко попытки поднять свой рейтинг.