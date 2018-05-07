В Таиланде закрыто дело о торговле наркотиками в отношении гражданки РФ

В Таиланде оправдали 32-летнюю гражданку России Римму Куканову, подозреваемую в хранении и причастности к торговле наркотиками, передает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в этой стране.

Россиянка была задержана на острове Пханган в провинции Сураттхани в середине января. В доме, в котором она проживала вместе с американским другом, были найдены наркотики, в том числе амфитамин. Задержание происходило в результате спецоперации местной полиции.

"Подробности мы не выясняли, но адвокат Кукановой сообщил, что дело закрыто, а сама она вернулась в Россию несколько дней назад", - подтвердили в консульстве.