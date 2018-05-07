На главном летнем рок-фестивале Екатеринбурга выступят Земфира, "Би-2", "Сплин" и Дельфин

В июле фан-зоне парка Маяковского впервые состоится музыкальный фестиваль "МАЯК", на котором выступят сразу четыре гранда российской рок-сцены. Однодневный фестиваль обещает стать самым громким летним музыкальным событием Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Выделить хедлайнера фестиваля невозможно, ведь на сцену 8 июля выйдут настоящие легенды: группы "Сплин", "Би-2", а также Земфира и Дельфин.

"Они давно стали легендами, а многолетнее творчество и профессионализм доказали, что это — музыканты, "сделанные из особого теста", каждый из которых способен собирать стадионы, говорят организаторы фестиваля - "Теле-клуб".

Фестиваль состоится в фан-зоне, оборудованной для чемпионата мира по футболу. Зрители могут выбрать наиболее удобный для себя вариант: танцевать в фан-зоне у сцены, купить билет на танцпол или занять место на трибунах.

Пока что билеты можно купить по начальной цене на сайте "Теле-клуба" или в приложении.