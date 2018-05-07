Путин подписал указ о праздновании 300-летия РАН

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 300-летия Российской академии наук (РАН). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин поручил правительству за полгода образовать и утвердить состав организационного комитета и создать план основных праздничных мероприятий.

Кроме того, президент рекомендовал федеральным органам власти в субъектах РФ принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

В конце февраля Путин внес в Госдуму законопроект, уточняющий цели деятельности РАН, ее основных задач, функций и полномочий.