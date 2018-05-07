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Очередная инаугурация Путина: как это будет

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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 1
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Легализация "гендера" В ноябре 2017 года один из комитетов Государственной думы Российской Федерации создал временную рабочую группу по доработке законопроекта о гендерном равенстве. Депутат Оксана Пушкина утверждает, что принятие такого закона позволит обеспечить реализацию равных прав мужчин и женщин в трудовых отношениях, что подразумевает под собой "решение таких проблем как сексизм, эйджизм и харассмент", а также урегулировать вопросы участия женщин в политике.
07.05.2018
общество ;
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07.05.2018 12:09 Мск (14:09 Екб)
политика | В России
Путин подписал указ о праздновании 300-летия РАН
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РАН, Российская академия наук (2017) | Фото: shkrudnev.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году 300-летия Российской академии наук (РАН). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин поручил правительству за полгода образовать и утвердить состав организационного комитета и создать план основных праздничных мероприятий.

Кроме того, президент рекомендовал федеральным органам власти в субъектах РФ принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

В конце февраля Путин внес в Госдуму законопроект, уточняющий цели деятельности РАН, ее основных задач, функций и полномочий.

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07.05.2018 12:09 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:09 Екб


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Путин подписал указ о праздновании 300-летия РАН
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