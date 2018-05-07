Депутат гордумы Екатеринбурга Сергин заявился на праймериз "Единой России"

Депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин подал заявление на участие в праймериз "Единой России". Об этом депутат сообщил у себя на странице в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU

Сергин заявил, что он хочет вернуть прямые выборы сильного мэра Екатеринбурга, но, по его мнению, это возможно сделать только являясь соратником партии "ЕР", а не ее оппонентом.

Чтобы заявиться на праймериз депутату пришлось выйти из "Партии пенсионеров" и сложить полномочия руководителя РППС. Дмитрий Сергин идет на выборы как беспартийный кандидат.

Отметим, что на участие в предварительном голосовании "Единой России" на выборах в думу Екатеринбурга заявился также директор ООО "Девять с половиной" и ведущий новостей Иннокентий Шеремет. На сайте предварительного голосования сообщается, что беспартийный Шеремет претендует на выдвижение в Железнодорожном районе города по избирательному округу № 5.

Напомним, что предварительное голосование состоится 3 июня, а выборы депутатов думы Екатеринбурга запланированы на 9 сентября.