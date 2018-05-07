Глава тюменского управления СКР заработал в 2017 году на 2 миллиона больше югорского коллеги

Главы тюменского и югорского управлений СКР отчитались о доходах за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Михаил Богинский заработал в ушедшем году 5 млн 319 тыс. 655 руб. В пользовании – две квартиры (63,1 и 136,5 "квадратов"), участок (1 тыс. 479 кв. м) и дом (113 "квадратов"). В гараже – легковой "Джип Вранглер". Его супруга заработала вдвое меньше: 2 млн 553 тыс. 135 руб. Владеет квартирой (63,1 кв. м), участком и домом, которыми пользуется глава управления. В пользовании (совместно с мужем) – квартира. Ездит на "Порше Макан".

Его югорский коллега Анвар Ахмедзянов задекларировал доход в 3 млн 320 тыс. 635 руб. Владеет половиной квартиры в 115,8 кв. м, вторая часть которой – в пользовании его супруги. В пользовании – две квартиры (91 и 102,5 "квадрата", вместе с женой), дом (92,2 кв. м) и участок (1 тыс. 202 "квадрата"), которыми владеет его супруга. При этом жена главы управления никакого дохода не декларировала.

Михаил Богинский

Анвар Ахмедзянов