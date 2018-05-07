Югорские предприниматели считают необходимым снизить налог на прибыль до 15%

В Торгово-промышленной палате (ТПП) Ханты-Мансийского автономного округа Югры прокомментировали инициативу о снижении налогов для предпринимателей, работающих в северных регионах, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению ведомства, снижение налогов позволит улучшить инвестиционную привлекательность территории.

"Инициатива ТПП РФ по вопросу снижения налогов предпринимателям, работающим в северных регионах, достойна внимания. Уверены, что данные меры будут содействовать развитию малого и среднего предпринимательства на территории региона, внесут вклад в улучшение деловой среды. Бизнес чутко реагирует на изменения налогового законодательства. Сложности также у представителей МСП возникают в случае неверного выбора системы налогообложения, такое тоже бывает. ТПП ХМАО - Югры совместно с УФНС России по Югре для предпринимателей регулярно проводит мероприятия, направленные на повышение компетентности в сфере налогообложения", - сообщил президент, председатель правления ТПП ХМАО - Югры Игорь Чертов.

По его словам, предприниматели округа отмечают необходимость снижения налога на прибыль до 15% (базовая ставка составляет 20%), также существенной является нагрузка на фонд оплаты труда, которая составляет в общей сложности 30,2 %.

Напомним, ТПП РФ предлагает снизить налоги для предпринимателей, работающих в северных регионах. По словам директора департамента развития торгово-промышленных палат ТПП РФ Дмитрия Кузьмина, ведение бизнеса на Севере зачастую нерентабельно. По закону предприниматели обязаны оплачивать своим сотрудникам дополнительные отпуска и выполнять другие социальные обязательства, связанные с северными льготами. ТПП РФ предлагает уменьшить налогооблагаемую базу на величину расходов по выполнению социальных обязательств