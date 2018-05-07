Югорские предприниматели считают необходимым снизить налог на прибыль до 15%

в этот день
07.05.18
14:27
В Екб.16:27
"Позорище безграмотное". В Кургане разместили баннеры к Дню Победы с ошибками
"Товарищ президент": Владимир Путин вступил в должность главы государства
Путин поставил задачу правительству на ближайшие годы
Главное
Правительство РФ ушло в отставку

Тема дня
Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Легализация "гендера" В ноябре 2017 года один из комитетов Государственной думы Российской Федерации создал временную рабочую группу по доработке законопроекта о гендерном равенстве. Депутат Оксана Пушкина утверждает, что принятие такого закона позволит обеспечить реализацию равных прав мужчин и женщин в трудовых отношениях, что подразумевает под собой "решение таких проблем как сексизм, эйджизм и харассмент", а также урегулировать вопросы участия женщин в политике.
07.05.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 826

Югорские предприниматели считают необходимым снизить налог на прибыль до 15%
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

В Торгово-промышленной палате (ТПП) Ханты-Мансийского автономного округа Югры прокомментировали инициативу о снижении налогов для предпринимателей, работающих в северных регионах, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

По мнению ведомства, снижение налогов позволит улучшить инвестиционную привлекательность территории.

"Инициатива ТПП РФ по вопросу снижения налогов предпринимателям, работающим в северных регионах, достойна внимания. Уверены, что данные меры будут содействовать развитию малого и среднего предпринимательства на территории региона, внесут вклад в улучшение деловой среды. Бизнес чутко реагирует на изменения налогового законодательства. Сложности также у представителей МСП возникают в случае неверного выбора системы налогообложения, такое тоже бывает. ТПП ХМАО - Югры совместно с УФНС России по Югре для предпринимателей регулярно проводит мероприятия, направленные на повышение компетентности в сфере налогообложения", - сообщил президент, председатель правления ТПП ХМАО - Югры Игорь Чертов.

По его словам, предприниматели округа отмечают необходимость снижения налога на прибыль до 15% (базовая ставка составляет 20%), также существенной является нагрузка на фонд оплаты труда, которая составляет в общей сложности 30,2 %.

Напомним, ТПП РФ предлагает снизить налоги для предпринимателей, работающих в северных регионах. По словам директора департамента развития торгово-промышленных палат ТПП РФ Дмитрия Кузьмина, ведение бизнеса на Севере зачастую нерентабельно. По закону предприниматели обязаны оплачивать своим сотрудникам дополнительные отпуска и выполнять другие социальные обязательства, связанные с северными льготами. ТПП РФ предлагает уменьшить налогооблагаемую базу на величину расходов по выполнению социальных обязательств

Другие новости по темам: торгово-промышленная палата, тпп, налоги, малый и средний бизнес, арктические территории
07.05.2018 12:30 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
14:30 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 04.05.2018 16:23 Мск
На Ямале и в Югре поддержали уменьшение налогов для северного бизнеса








Добавить комментарий:

Югорские предприниматели считают необходимым снизить налог на прибыль до 15%
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+