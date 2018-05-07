На Среднем Урале мужчина пытался ограбить ломбард игрушечным пистолетом

На Среднем Урале произошла неудачная попытка ограбления ювелирного магазина. В Серове, 5 мая, неизвестный мужчина вошёл в магазин и стал угрожать игрушечным пистолетом, пишет местная газета "Глобус".

Мужчина произнёс фразу, как из многих боевиков: "Это ограбление Вы - заложники". Как рассказал газете охранник торговой точки Сергей Иванов, в момент происшествия в ювелирном магазине и ломбарде находилось с десяток посетителей.

По внешним признакам, он находился в состоянии алкогольного опьянения. По информации газеты, пистолет, с которым мужчина заявился в ломбард, был пластмассовым.