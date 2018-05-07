В Татарстане мужчина с ножом проник в детский сад, ранил охранницу и поджег здание

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, проник в детский сад № 65 Альметьевска, ранил 60-летнюю охранницу и поджег образовательное учреждение.

ЧП произошло в ночь на понедельник.

"Ночью было вооруженное нападение на детский сад. Неизвестный мужчина с ножом разбил стекло, женщина 60 лет находится в больнице с ножевым ранением. Потом был поджог. Сейчас следственные органы занимаются этим делом, ловят преступника", - передает almetievsk-ru слова главы района Айрата Хайруллина.

Причины нападения неизвестны. Глава района потребовал от правоохранителей принять все необходимые меры для поиска и задержания злоумышленника.

Как сообщает ГУ МЧС России по Татарстану, информация о пожаре на улице Радищева в Альметьевске (детсад №65 "Ивушка") поступила около 5 часов утра. Горело бытовое помещение, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

5 апреля в Челябинске оцепили детский сад из-за подозрительного предмета.