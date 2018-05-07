Москвичу предъявлено обвинение в убийстве отца и бабушки

Жителю Москвы предъявлено обвинение в убийстве отца и бабушки, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Сообщается, что в овраге лесопарковой зоны вблизи жилого дома по улице Академика Янгеля в Москве в 6 мая около 5.40 были обнаружены обгоревшие тела неустановленного мужчины и неустановленной женщины с множественными рубленными, колото-резанными ранениями туловища, а также признаками отчленения верхних и нижних конечностей.

Личности потерпевших были установлены в тот же день и по подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний молодой человек. "При проведении обыска в квартире обнаружено орудие преступления, а также части останков потерпевших", - говорится в сообщении.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что, находясь в своей квартире на Чертановской улице, совершил убийство своего отца и своей бабушки. "После чего расчленил тела и вывез фрагменты на принадлежащей ему автомашине по вышеуказанному адресу и в Кусковский лесопарк, где с целью сокрытия преступления сжег их", - добавили в ведомстве.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте молодого человека.