В Челябинской области водитель с ребенком на коленях устроил массовое ДТП

В Чебаркуле 60-летний водитель с ребенком на коленях устроил ДТП с четырьмя автомобилями, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД Челябинской области.

Инцидент произошел днем 6 мая на улице Кирова возле дома 18.

Водителей за рулем Тойота Ланд Крузер, выезжая с прилегающей территории, не справился с управлением совершил наезд на припаркованные автомобили возле магазина "ДОМ". Так, автомобиль совершил наезд на стоящий автомобиль МАЗДА 6, который от удара сдвинулся в бок, наехав на автомобиль КИА, который в свою очередь также сдвинулся в бок, наехав на автомобиль ДЕУ Нексия.

В результате ДТП владелец автомобиля КИА был зажат между своим автомобилем и Дэу. Мужчине назначено амбулаторное лечение.

Установлено, что на коленях у водителя Тойота Ланд Крузер сидел 12-летний ребенок.