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В Зауралье осудят двух подростков за кражу мопеда и избиение пенсионера
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Притобольном районе будут судить двух подростков 2002 года рождения за угон мопеда и избиение пенсионера.
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В сентябре прошлого года несовершеннолетние злоумышленники угнали у местного жителя мопед, два дня катались на нем в поле, после чего один из подростков продал транспортное средство знакомому, причинив хозяину мопеда ущерб в сумме более 21 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

А уже в январе этого года подросток, продавший мопед товарищу, будучи в пьяном виде избил 72-летнего пенсионера деревянной палкой.

"Вину в совершении инкриминируемых деяний подростки признали полностью, раскаявшись в содеянном. Сейчас уголовное дело передано в суд", - добавили в СК.

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07.05.2018 11:17 Мск | Михаил Белокрылов
13:17 Екб


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В Зауралье осудят двух подростков за кражу мопеда и избиение пенсионера
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