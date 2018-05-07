Бывшему главе МВД Якутии, подарившему родственнику спонсорский Mercedes, дали четыре года условно

Бывший министр внутренних дел Якутии Яков Стахов приговорен к четырем годам лишения свободы условно по уголовному делу о мошенничестве, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по республике.

Кроме того, бывший министр лишен специального звания "генерал-майор полиции". Свою вину Стахов не признал.

Следствием и судом установлено, что в 2007 году родственник Стахова неоднократно обращался к нему с просьбой подыскать для него в Якутии подержанный автомобиль Mercedes-Benz. В марте 2007 года министр обратился в акционерную компанию "Алроса" с просьбами оказать содействие в приобретении для нужд республиканского МВД автомобилей, в том числе одного легкового представительского класса. После передачи в МВД республики двух автомобилей Стахов вычеркнул из приказа о постановке на балансовый учет информацию о Mercedes и отдал его своему родственнику. Как установлено материалами следствия, средняя рыночная стоимость автомобиля по состоянию на 2007 год составляла около 319 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия экс-министр скрылся и был объявлен в розыск. В 2016 году он явился к следователю, и в апреле 2017 года уголовное дело было переквалифицировано на мошеннические действия.