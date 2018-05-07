Переправа между Коротчаево и Уренгоем закрывается

в этот день
07.05.18
12:20
В Екб.14:20
Путин поставил задачу правительству на ближайшие годы
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
NYT: Команда спецпрокурора Мюллера пыталась опросить Вексельберга
Главное
Очередная инаугурация Путина: как это будет

Тема дня
Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Легализация "гендера" В ноябре 2017 года один из комитетов Государственной думы Российской Федерации создал временную рабочую группу по доработке законопроекта о гендерном равенстве. Депутат Оксана Пушкина утверждает, что принятие такого закона позволит обеспечить реализацию равных прав мужчин и женщин в трудовых отношениях, что подразумевает под собой "решение таких проблем как сексизм, эйджизм и харассмент", а также урегулировать вопросы участия женщин в политике.
07.05.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 824

Переправа между Коротчаево и Уренгоем закрывается
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

переправа салехард-лабытнанги судно на воздушной подушке (2011) | Фото: Накануне.ru

Сегодня прекращает работу переправа через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Переправа закроется в 20.00. С закрытием движения на маршрут выйдут вездеходы на воздушной подушке.

"Сегодня в 20:00 закрываем движение по наплавному мосту, после чего начнем его демонтаж. Сейчас ведем отпаривание понтонов и с закрытием проезда начнем их разбирать, чтобы река очистилась ото льда во время ледохода. Затем после прохождения льда понтоны снова будут собраны в наплавной мост", – сообщили специалисты Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы предприятия "Ямбургтранссервис".

Сейчас переправа работает в штатном режиме: открыт проезд для всех типов транспортных средств общей массой до 50 тонн.

Тариф вездеходов на воздушной подушке с 5.00 до 8.00 составляет 200 руб. с пассажира. В остальное время проезд обойдется в 500 руб. Каждый пассажир может перевезти бесплатно до 20 кг груза. Вездеходы будут ходить круглосуточно, каждые 30 минут. Продажа билетов осуществляется на судне (в местах посадки/высадки пассажиров) за 30 минут до отправления, при наличии свободных мест. Отметим, между переправой и железнодорожной станцией Коротчаево курсирует маршрутное такси.

Переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги пока продолжает работу. Сегодня открыт проезд для полноприводного транспорта массой до пяти тонн и всех видов транспорта массой от пяти до 20 тонн вне зависимости от привода. Проезд для легковых авто массой до пяти тонн закрыт. С закрытием переправы на маршрут выйдут вездеходы на воздушной подушке. Стоимость проезда в этом сезоне составит 120 руб. за пассажира и 60 руб. за провоз груза.

Другие новости по темам: вездеход на воздушной подушке, переправа, наплавной мост
07.05.2018 11:07 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
13:07 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.05.2018 12:40 Мск
На Ямале готовятся к закрытию ледовых переправ: в округе пройдут пробные заезды судов на воздушных подушках

Ранее 27.04.2018 15:10 Мск
На Ямале закрывается первый зимник: на двух участках выступила вода








Добавить комментарий:

Переправа между Коротчаево и Уренгоем закрывается
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+