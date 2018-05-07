Переправа между Коротчаево и Уренгоем закрывается

Сегодня прекращает работу переправа через реку Пур между поселком Уренгой и микрорайоном Коротчаево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Переправа закроется в 20.00. С закрытием движения на маршрут выйдут вездеходы на воздушной подушке.

"Сегодня в 20:00 закрываем движение по наплавному мосту, после чего начнем его демонтаж. Сейчас ведем отпаривание понтонов и с закрытием проезда начнем их разбирать, чтобы река очистилась ото льда во время ледохода. Затем после прохождения льда понтоны снова будут собраны в наплавной мост", – сообщили специалисты Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы предприятия "Ямбургтранссервис".

Сейчас переправа работает в штатном режиме: открыт проезд для всех типов транспортных средств общей массой до 50 тонн.

Тариф вездеходов на воздушной подушке с 5.00 до 8.00 составляет 200 руб. с пассажира. В остальное время проезд обойдется в 500 руб. Каждый пассажир может перевезти бесплатно до 20 кг груза. Вездеходы будут ходить круглосуточно, каждые 30 минут. Продажа билетов осуществляется на судне (в местах посадки/высадки пассажиров) за 30 минут до отправления, при наличии свободных мест. Отметим, между переправой и железнодорожной станцией Коротчаево курсирует маршрутное такси.

Переправа через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги пока продолжает работу. Сегодня открыт проезд для полноприводного транспорта массой до пяти тонн и всех видов транспорта массой от пяти до 20 тонн вне зависимости от привода. Проезд для легковых авто массой до пяти тонн закрыт. С закрытием переправы на маршрут выйдут вездеходы на воздушной подушке. Стоимость проезда в этом сезоне составит 120 руб. за пассажира и 60 руб. за провоз груза.