Полицейские нашли на даче у уральца оружие и боеприпасы

Сотрудники полиции нашли у жителя Среднего Урала незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы в дачных домах в Сухом Логу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.

В домике под матрацем полицейские нашли обрез охотничьего ружья образца 1960 года, в серванте сыщики обнаружили металлическую банку с порохом, а в шкафу – пакет с патронами.

Также сотрудники полиции нашли одноствольное охотничье ружье 1950 года и патроны еще в одном дачном доме: над входными дверьми хозяин хранил сапоги, в одном из которых был заряженный пистолет.

Владельцем дачных домиков оказался 47-летний житель Асбеста. Никаких документов на хранение и ношение оружия у мужчины не было. Полицейским он пояснил, что хранил арсенал оружия и боеприпасов для проживания в лесу, чтобы защищаться от животных.

В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ – незаконное хранение оружия. Самое строгое наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.