В Карелии 10-летний мальчик погиб под штабелем из бревен

В Карелии возбуждено дело по факту гибели ребенка в результате обвала штабеля из бревен, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике.

Дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности"

По версии следствия, 6 мая 10-летний мальчик гулял на улице в поселке Лендеры Муезерского района. "Во время прогулки мальчик забрался на штабель из бревен, которые обвалились и придавили его. От полученных телесных повреждений мальчик скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.