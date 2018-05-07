Сергей Половников утвержден в должности главного федерального инспектора по Пермскому краю

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников избавился от приставки и.о. Он утвержден в должности, распоряжение о назначении подписано полпредом президента в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГФИ, документы о назначении Половникова подписаны 5 мая.

Напомним, он сменил на посту ГФИ Игоря Цветкова, преемника региональным руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и представителям силовых и правоохранительных ведомств в марте представил заместитель полномочного представителя Алексей Сухов.