На Украине ввели "крепостное право" для зачисления в школу

Минюст Украины утвердил порядок зачисления в первый класс начальной школы. Теперь первоклассников будут набирать по территориальному принципу, говорится в документе, опубликованном на сайте МОН.

За каждой школой будет закреплена территория обслуживания. Ребенку, проживающему на этой территории, гарантируется поступление только в эту школу. Закрепление за школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти. В случае остатка свободных мест в школе заявки принимаются без привязки к территории.

Однаков в школах заявляют, что механизм приема на свободные места так и не отрегулирован, поэтому гарантированно зачислять будут только по территориальному принципу.

Министр образования и науки страны Лилия Гриневич заявила, что оставшиеся после основного зачисления места будут распределять методом жеребьевки, которую будут снимать на видео.

Фактически для школьников вводится "крепостное право", так как родителям и школьникам отказано в выборе школы для обучения: даже при проживании рядом с несколькими школами "своей" для школьника остается только одна из них. Гриневич сказала, что не согласна с таким определением.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в новом проекте закона "О полном общем среднем образовании" предусмотрено введение в школах Украины языковых квот с наибольшим ущемлением русского языка.