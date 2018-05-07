На праймериз "Единой России"в заксобрание Ямала заявился четвертый участник

На праймериз "Единой России" для выдвижения кандидата на довыборах в заксобрание ЯНАО по одномандатному избирательному округу № 3 появился четвертый участник. Оргкомитет допустил до предварительного голосования сотрудника "Фонда развития Тазовского района", передает корреспондент Накануне.RU.

Документы подал Аскар Исимбаев. Он работает в микроредитной компании "Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа" начальником отдела туризма и перспективных проектов. Исимбаев - сторонник "Единой России".

Напомним, на праймериз партии ранее заявилось три кандидата: сын бывшего спикера заксобрания Сергея Харючи, председатель правления приуральского филиала движения "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямал-потомкам!" Андрей Харючи; директор МКУ "Производственно-техническое объединение" в Ямальском районе Артур Джелябиев и депутат думы Тазовского района Степан Вануйто.