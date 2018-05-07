В аварии на трассе "Курган - Тюмень" пострадала 7-летняя девочка

В Белозерском районе в аварии пострадал ребенок.

По предварительной информации 6 мая около 11.20 на 33 километре автодороги "Курган - подъезд к городу Тюмень" 40-летняя жительница Тюмени на "Тойота Рав 4" в условиях задымленности выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой "Скания", сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

В результате происшествия пассажир легкового автомобиля - 7-летняя девочка получила травмы и была госпитализирована в больницу, травмы также получила и водитель "Тойоты".