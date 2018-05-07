В обращение вышла почтовая марка в честь инаугурации Путина

В почтовое обращение вышла марка, посвящённая вступлению Владимира Путина в должность президента РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Марка".

В компании напомнили, что сегодня в Большом Кремлевском дворце состоится инаугурация главы государства.

На почтовой марке, выпущенной в честь торжественного события, изображены Спасская башня Кремля и памятная надпись.

К выпуску почтовой марки также издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга.

Художником-дизайнером тематической марки выступил Сергей Ульяновский.

Марка размером 37 на 37 мм и номиналом 22 руб. издана тиражом в 252 тыс. экземпляров.