В обращение вышла почтовая марка в честь инаугурации Путина

В почтовое обращение вышла марка, посвящённая вступлению Владимира Путина в должность президента РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Марка".
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В компании напомнили, что сегодня в Большом Кремлевском дворце состоится инаугурация главы государства.
На почтовой марке, выпущенной в честь торжественного события, изображены Спасская башня Кремля и памятная надпись.
К выпуску почтовой марки также издан конверт первого дня и изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Санкт-Петербурга.
Художником-дизайнером тематической марки выступил Сергей Ульяновский.
Марка размером 37 на 37 мм и номиналом 22 руб. издана тиражом в 252 тыс. экземпляров.