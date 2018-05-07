Работники Уралвагонзавода поддержали крупнейшую в стране экологическую акцию, став участниками Всероссийского экологического субботника "Зеленая Весна-2018". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, в рамках мероприятия более 3 тыс. заводчан из 50 цехов и отделов вышли на традиционную уборку улиц Дзержинского района и территории предприятия.

Вооружившись лопатами, граблями, метлами, мешками и перчатками, уралвагонзаводцы убирали тротуары, пололи газоны, вскапывали землю и убирали сухие цветы. Вывезено несколько сотен тонн мусора, который накопился за зиму. Почти 2 тыс. литров извести ушло на побелку бордюров.

Засияли чистотой сразу несколько площадок Вагонки – скверы по проспектам Дзержинского и Вагоностроителей, площадь Дворца культуры имени И.В. Окунева, Аллея Славы, территории Дворца водного спорта и Дворца ледового спорта, лесопарковая зона "Пихтовые горы". Поработали на совесть и привели в порядок 15 улиц: Калинина, Ильича, Бажова, Зари, Тельмана и другие.

Заводчане понимают необходимость субботников и с воодушевлением принимают в них участие. "Кто, если не мы!", - считает шлифовщик цеха штампов и приспособлений Татьяна Руданина.

Кладовщик цеха механосборочного цеха №5 Екатерина Росинская на субботники ходит с помощником – сынишкой. "Нижний Тагил должен быть чистым. Чтобы гости города видели, что наш город красивый. Мы всегда готовы и хотим помогать!", - считает она.