Власти Перми согласовали митинг за свободный интернет

В Перми 13 мая состоится митинг за свободный интернет. Акция согласована с городскими властями, передает корреспондент Накануне.RU.

В этот день митинги и демонстрации будут проходить по всей стране. В Перми акцию проводит Пермская демократическая коалиция.

Среди требований митинга - отмена законов, ограничивающих Интернет, свобода всех осужденных и преследуемых лиц по делам "за лайки и репосты", а также отставка главы Роскомнадзора.

Митинг состоится в Парке камней.

Как сообщало Накануне.RU, в конце апреля в Москве прошел митинг за свободный интернет и в поддержку мессенджера Telegram, который Роскомнадзор пытается заблокировать. По официальным данным полиции в нем приняли участие 7,5 тыс. человек.