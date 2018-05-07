Глава AmCham: Санкции наносят экономике США больший урон, чем Дерипаске

Новые санкции США против России наносят американской экономике больший ущерб, чем попавшему под них бизнесмену Олегу Дерипаске, заявил президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что "Русал" был вторым после канадских компаний источником алюминия в США.

Родзянко пояснил, что для производства самого продаваемого в США автомобиля - F150 - требуется много алюминия, и если "Русал" не будет поставлять этот металл в Америку, то производить столько машин, сколько требуется на рынке, будет невозможно. "Это большой урон", - отметил он.

От новых санкций страдает и авиастроение: пока неясно, чем заместить объемы, которые поставляла российская компания.

"Если все это оценить, получается урон своей собственной экономике гораздо больший, чем урон Олегу Дерипаске", - заключил Родзянко.

Как сообщало Накануне.RU, "Русал", основным владельцем которого является Олег Дерипаска, попал под санкции Минфина США. На этом фоне котировки акций обвалились. Компания заявила о риске возникновения технического дефолта по ряду кредитов. Ряд иностранных партнеров приостановили поставки алюминия компании. По данным РЖД предприятия "Русала" в апреле текущего года сократили экспорт алюминия на 70% по сравнению с мартом.

Департамент Минфина заявил, что США могут снять санкции с российской компании. Условие - отказ Олега Дерипаски от контроля над "Русалом".