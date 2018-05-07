Вода в курганском микрорайоне Шевелевка непригодна для приготовления пищи

Холодную воду из крана в некоторых домах курганского микрорайона Шевелевка нельзя употреблять для приготовления пищи - она пригодна лишь для технических нужд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

6 мая в диспетчерскую службу компании поступила заявка о ненадлежащем качестве холодной воды в ряде домов Шевелевки - лабораторные исследования выявили несоответствие ее гигиеническим требованиям СанПиН, добавили в "Водном союзе".

В домах, расположенных по адресам: ул.Карельцева, 84, 90, 90к1, 117, 119, 115; ул. 7 Больничная, 36, 38, 38а, 38б, 38в; ул.Криволапова, 7, 10, 12, 13, а также в детском саду №137 "Алиса" (ул.Карельцева, 117а) и физкультурно-оздоровительном комплексе (ул.Карельцева, 40) вода пригодна только для технических нужд.

7 мая специалисты "Водного союза" проведут обследование подвальных помещений вышеуказанных зданий на наличие врезок из системы отопления в систему водоснабжения. По каждому дому вопрос об отключении холодного водоснабжения будет рассмотрен индивидуально. Потребителям будет организован подвоз воды.