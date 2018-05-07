Китайский премьер посетит Японию

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетит Японию. Этот визит означает восстановление обмена визитами на высшем уровне после долгого перерыва, однако спор вокруг островов Дяоюйдао (Сэнкаку) остаётся неурегулированным.

Китайский премьер проведёт в Стране Восходящего Солнца и встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а в рамках трёхсторонних переговоров – также с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

В последние годы высшие руководители Китая и Японии встречались только во время многосторонних мероприятий, таких как, например, саммиты АТЭС или G20. В январе этого года Китай посетил министр иностранных дел Японии Таро Коно. Три месяца спустя ответный визит нанёс глава МИД КНР Ван И.

Сингапурское издание "Ляньхэ цзаобао" отмечает, что визит Ли Кэцяна, скорее всего, станет подготовкой к встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ с председателем КНР Си Цзиньпином. Сообщается также, что в ходе трёхсторонних переговоров ситуация на Корейском полуострове обсуждаться не будет, основное внимание планируется уделить развитию региональных связей между Китаем, Японией и Южной Кореей.

Если по ситуации в Восточно-Китайском море Пекину и Токио вряд ли удастся добиться компромисса в обозримом будущем, то в экономике у стран появилась точка соприкосновения – и Китай, и Япония, столкнулись с вызовами протекционистской политики США.

Однако для перезагрузки двусторонних отношений необходима новая стратегическая основа, которая не должна строиться на том, что Китай якобы представляет угрозу для Японии.

Напомним, "китайская угроза" является одной из причин значительного наращивания Японией своего оборонного бюджета.