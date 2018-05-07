По результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 82% граждан, неодобрение высказывают 11% россиян.



"Оценки деятельности Владимира Путина на посту президента страны, заметно выросшие после марта 2014 года, сохраняются на высоком уровне уже четыре года", - цитирует материалы опроса РИА Новости.

Как отмечают эксперты, если шесть лет назад уровень одобрения деятельности президента находился на отметке 69%, а в мае 2013 года показатель составлял 65%, то уже к маю 2014 года он вырос до 86% и в последующие годы, по данным майских опросов ВЦИОМ, был в пределах 82-88%.

Согласно результатам нового опроса в начале мая, работу президента одобряют 82% россиян. Такой же показатель в 82% был зафиксирован в ходе майского опроса 2007 года. Позитивно работу главы государства сегодня чаще склонны оценивать женщины (85%), жители сельской местности (85%) и люди старшего поколения (91% в группе респондентов старше 60 лет).

Доля тех, кто не одобряет деятельность президента, в мае 2012 года составляла 22%, а по данным майского опроса 2013 года превысила четверть - неодобрение тогда высказывали 26% россиян. Социологи отмечают, что последние годы показатель колеблется в пределах 11-13%. В ходе опроса в начале мая он составил 11%, как и в 2007 году.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2-3 мая 2018 года среди двух тысяч респондентов старше 18 лет.