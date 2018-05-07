Назначена дата судебного заседания по иску прокуратуры к ЗакСО

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступил административный иск от прокуратуры, которая требует лишить полномочий нескольких депутатов свердловского Заксобрания, допустивших ошибки в декларациях о доходах и имуществе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда, заседание состоится 21 мая в 11.00.

Истцом выступает исполняющий обязанности прокурора региона Владимир Маленьких, а на стороне ответчика - комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе.

Отметим, что прокуратура просит признать незаконными решения по нескольким вопросам заседания комиссии и возложить на ответчика обязанность направить материалы в Мандатную комиссию ЗакСО для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий ряда депутатов.

Напомним, что 10 из 50 депутатов Заксобрания могут лишиться мандатов, из-за некорректных данных в декларациях о доходах и имуществе. Среди них члены фракции "Единая Россия", председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов, глава мандатной комиссии Алексей Коробейников, а также Анатолий Марчевский, Владимир Ильиных, Валерий Савельев, Олег Корчагин, глава фракции КПРФ в заксобрании Александр Ивачев, глава фракции "Справедливая Россия" Андрей Жуковский, "справедливоросс" Армен Карапетян, депутат от ЛДПР Павел Мякишев.

Ранее, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков председателю ЗакСО внес представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. Однако на заседание Законодательного собрания был вынесен вопрос о досрочном лишении мандата лишь одного депутата - Армена Карапетяна. При этом депутаты решили сохранить мандат Карапетяну. В связи с чем, прокуратура области направила иск в суд о признании бездействия свердловского заксобрания.