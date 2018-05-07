Боевые возможности "Терминатора" показали на видео

Минобороны России опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую разрабатывает УВЗ.

"Терминатор" предназначен для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений как многоцелевое средство, в том числе в условиях применения ядерного и других видов оружия массового поражения.

Отмечается, что вооружение состоит из двух спаренных 30-мм автоматических пушек 2А42, двух курсовых автоматических гранатометов АГ-17Д, четырех противотанковых управляемых ракет "Атака", а также 7,62-мм пулемета ПКТМ.

Машина впервые будет задействована в параде Победы на Красной площади 9 мая.