ТЭК добавил регионам "тюменской матрешки" устойчивости и проблем

в этот день
07.05.18
10:11
В Екб.12:11
Путин поставил задачу правительству на ближайшие годы
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
NYT: Команда спецпрокурора Мюллера пыталась опросить Вексельберга
Главное
Очередная инаугурация Путина: как это будет

Тема дня
"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
04.05.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Легализация "гендера" В ноябре 2017 года один из комитетов Государственной думы Российской Федерации создал временную рабочую группу по доработке законопроекта о гендерном равенстве. Депутат Оксана Пушкина утверждает, что принятие такого закона позволит обеспечить реализацию равных прав мужчин и женщин в трудовых отношениях, что подразумевает под собой "решение таких проблем как сексизм, эйджизм и харассмент", а также урегулировать вопросы участия женщин в политике.
07.05.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 817

ТЭК добавил регионам "тюменской матрешки" устойчивости и проблем
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

якушев, комарова, кобылкин (2013) | Фото: http://phototyumen.ru/

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, а также Тюменская область попали в группу устойчивых регионов в рейтинге фонда "Петербургская политика" за апрель. Среди негативных событий эксперты выделили митинги и информацию о задержка зарплат, однако сотрудничество с предприятиями ТЭКа не позволило субъектам "матрешки" потерять баллы, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ по-прежнему находятся в группе регионов с максимальной устойчивостью, однако оба потеряли 0,1 балла в рейтинге.

На позиции Ямала негативно отразились проблемы на объектах ТЭКа: голодовка вахтовиков на месторождении Русское из-за невыплаты зарплаты, задержка зарплат на стройке Сабетты из-за субподрядчика ООО "УЦКС".

Дмитрий Кобылкин, ЯМАЛ СПГ, Игорь Холманских, Леонид Михельсон(2017)|Фото:пресс-служба главы ЯНАО

Кроме того, эксперты отметили конфликт в Новом Уренгое вокруг коммерческой недвижимости, принадлежащей банкротящейся ГК "Анкор", арендаторы и участники судебных разбирательств сообщают о нападениях, вероятной порче имущества и ущербе интересам кредиторов группы.

Позитивной для региона стала информация об участии французского Total в реализации проекта "Арктик СПГ-2", также подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 г. между администрацией Ямальского района. компанией "Газпром нефть" и ее дочерним обществом "Газпромнефть – Ямал".

митинг молочников, Абатское, молочный бунт(2018)|Фото: Накануне.RU

На рейтинг Тюменской области повлиял митинг фермеров в Абатском районе из-за резкого падения закупочных цен на молоко. Со знаком минус воспринят домашний арест руководителя управления ФНС по Тюменской области Тамары Зыковой, и резонанс в Тюмени вокруг вырубки тополиного сквера под строительство торгового центра. Положительные для региона события опять же связаны с нефтяниками: пуск объектов для электроснабжения строящегося нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, обсуждение инвестиционного проекта "РН-Уватнефтегаз".

Ханты-Мансийский автономный округ сохранил место среди регионов с высокой устойчивостью. Составители рейтирга обратили внимание на прошедшие митинги молодых семей, обращение жителей Советского района в прокуратуру с просьбой принудить власти поселка Пионерский снести расселенные объекты.

Наталья Комарова в Сирии(2018)|Фото:пресс-центр правительства Югры

Подписание губернатором Натальей Комаровой и председателем правления ФК "Корпорация Открытие" Михаилом Задорновым соглашения о сотрудничестве, а также допсоглашение с “Роснефтью” на 1,5 млрд руб. эксперты оценили позитивно. Кроме того регион поддержало обсуждение реализации проекта разработки баженовской свиты с главой Минпромторга и поездка Натальи Комаровой в Сирию.

Добавим, что включение главы "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова в санкционный список минфина США никак не повлияло на рейтинг региона.

Другие новости по темам: Петербургская политика, рейтинг устойчивости регионов, Наталья Комарова, Дмитрий Кобылкин,
07.05.2018 09:50 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
11:50 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.12.2017 08:50 Мск
"Тюменская матрешка" сохранила политическую устойчивость, несмотря на обращения к Бастрыкину и унитаз Кобылкина








Добавить комментарий:

ТЭК добавил регионам "тюменской матрешки" устойчивости и проблем
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+