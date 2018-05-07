ТЭК добавил регионам "тюменской матрешки" устойчивости и проблем

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, а также Тюменская область попали в группу устойчивых регионов в рейтинге фонда "Петербургская политика" за апрель. Среди негативных событий эксперты выделили митинги и информацию о задержка зарплат, однако сотрудничество с предприятиями ТЭКа не позволило субъектам "матрешки" потерять баллы, передает корреспондент Накануне.RU.

Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ по-прежнему находятся в группе регионов с максимальной устойчивостью, однако оба потеряли 0,1 балла в рейтинге.

На позиции Ямала негативно отразились проблемы на объектах ТЭКа: голодовка вахтовиков на месторождении Русское из-за невыплаты зарплаты, задержка зарплат на стройке Сабетты из-за субподрядчика ООО "УЦКС".

Кроме того, эксперты отметили конфликт в Новом Уренгое вокруг коммерческой недвижимости, принадлежащей банкротящейся ГК "Анкор", арендаторы и участники судебных разбирательств сообщают о нападениях, вероятной порче имущества и ущербе интересам кредиторов группы.

Позитивной для региона стала информация об участии французского Total в реализации проекта "Арктик СПГ-2", также подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на 2018 г. между администрацией Ямальского района. компанией "Газпром нефть" и ее дочерним обществом "Газпромнефть – Ямал".

На рейтинг Тюменской области повлиял митинг фермеров в Абатском районе из-за резкого падения закупочных цен на молоко. Со знаком минус воспринят домашний арест руководителя управления ФНС по Тюменской области Тамары Зыковой, и резонанс в Тюмени вокруг вырубки тополиного сквера под строительство торгового центра. Положительные для региона события опять же связаны с нефтяниками: пуск объектов для электроснабжения строящегося нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья "ЗапСибНефтехим" в Тобольске, обсуждение инвестиционного проекта "РН-Уватнефтегаз".

Ханты-Мансийский автономный округ сохранил место среди регионов с высокой устойчивостью. Составители рейтирга обратили внимание на прошедшие митинги молодых семей, обращение жителей Советского района в прокуратуру с просьбой принудить власти поселка Пионерский снести расселенные объекты.

Подписание губернатором Натальей Комаровой и председателем правления ФК "Корпорация Открытие" Михаилом Задорновым соглашения о сотрудничестве, а также допсоглашение с “Роснефтью” на 1,5 млрд руб. эксперты оценили позитивно. Кроме того регион поддержало обсуждение реализации проекта разработки баженовской свиты с главой Минпромторга и поездка Натальи Комаровой в Сирию.

Добавим, что включение главы "Сургутнефтегаза" Владимира Богданова в санкционный список минфина США никак не повлияло на рейтинг региона.