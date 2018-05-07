День Победы в Сургуте отметят штурмом Берлина: будут задействованы танк и самолет

В День Победы в Сургуте будет организована масштабная реконструкция военных действий, максимально приближенная к реальности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Театр боевых действий развернется на площадке за Ледовым дворцом на Югорском тракте. Силами комитета культуры администрации Сургута, военно-патриотических объединений и крупных предприятий города будут воссозданы события произошедшие в апреле-мае 1945 года: начало штурма Берлина советскими войсками, взятие Зееловских высот.

Реконструкция военных действий начнется в 18.00 и продлится полтора часа. Будут задействованы более 150 человек, военная техника, в том числе танк и самолеты.

На большом экране возле Ледового дворца для удобства зрителей организуют онлайн-трансляцию сражения. После этого там же состоятся показательное выступление пилотажной группы "Барс", концерт в исполнении творческих коллективов города и праздничный салют в 22.00.

Между тем, мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, уже начались. С сегодняшнего дня на площади Городского культурного центра транслируются стихи о войне в исполнении юных сургутян.

8 мая в 17.30 на площади перед театром Сургутского государственного университета пройдут акции "Вальс Победы" и "Живая цепь памяти". Студенты и жители города выстроятся от Сургутского госуниверситета до Мемориалы Славы, передавая из рук в руки гвоздики для возложения к Вечному огню, где в 19.00 начнется концертная программа. Финалом станет зажжение "свечи памяти", которую провезут по местам воинской славы участники автопробега, порядка 150 человек. Завершится автопробег на площади Нефтяников, где состоится конкурс на лучшее украшение автомобиля ко Дню Победы.

Праздничную программу 9 мая откроет торжественный марш с участием представителей военно-патриотических объединений города, сотрудников УМВД России по Сургуту и спецназа "Север" в 10 утра на улице Энгельса.

В 10.15 стартует "Бессмертный полк" по маршруту: перекресток Университетская – Ленина, улицы Энгельса – Гагарина до Мемориала Славы. Акция проходит в городе в четвертый раз.

В 11.00 у Мемориала Славы запланированы памятное мероприятие, возложение цветов к Вечному огню, лития по погибшим в годы Великой Отечественной. В программе празднования также: легкоатлетическая эстафета, концерт солдатской песни, велопарад "Звезда памяти". Традиционно можно будет отведать солдатской каши. Организаторы уточняют, что приняты все необходимые меры безопасности. Будут работать сотрудники полиции, организовано оцепление и установлены рамки, металлодетекторы.