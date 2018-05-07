Опять перекрытие дорог: в Екатеринбурге пройдёт генеральная репетиция Парада Победы

В Екатеринбурге, 7 мая, пройдёт генеральная репетиция Парада Победы. Улицы будут закрыты с 20:00, а сама репетиция начнётся в 22:00, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С 20.00 до 04.00 7 мая в этот же временной промежуток по проспекту Ленина (от Луначарского до Репина), по улице 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Февральской революции);

Кроме этого, в постановлении главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба обозначено предусмотреть оперативное закрытие движения всех видов транспорта:

По улице Окраинной (от Палисадной до Дорожной), по улице Дорожной (от Окраинной до Военной), по улице Военной (от Дорожной до Патриса Лумумбы); по улице Патриса Лумумбы (от Военной до Московской), по улице Московской (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), по пандусам транспортной развязки на улице Московской, по улице Посадской (от Большакова до Пальмиро Тольятти), по улице Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), по улице Малышева (от Московской до Репина), по улице Попова (от Московской до Репина).