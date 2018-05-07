Крупному поселку в Забайкальском крае угрожает природный пожар

Природный пожар угрожает крупному поселку Могзон в Хилокском районе Забайкальского края.

Людей уже оповестили об опасности. Огонь угрожает 857 домам, в которых проживает почти 4,5 тысячи человек.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, верховой пожар возник в трех километрах севернее населенного пункта.

Сейчас идет дополнительная опашка вокруг населенного пункта. На место пожара планирует вылететь самолет-амфибия Бе-200. К месту происшествия также направили десять автоцистерн из Читы.

Напомним, сейчас в нескольких регионах России введен противопожарный режим. На Южном Урале за последние сутки было ликвидировано 33 лесных пожара.