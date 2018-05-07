В Зауралье проверят автобусы, на которых перевозят детей

В Курганской области полицейские проверят автобусы, на которых перевозят детей.

С 7 по 10 мая ГИБДД проведет мероприятия по контролю за соблюдением требований нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке детей автобусами, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Для проведения мероприятия будут задействованы максимальное количество сотрудников ГИБДД и участковые уполномоченные полиции территориальных органов УМВД России по Курганской области.

"В ходе мероприятия будут проведены массовые проверки водителей автобусов на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения должностными и юридическими лицами. Особое внимание обращается на техническое состояние транспортных средств, будет проведена сверка паспортов безопасности детских автобусов, реестров водителей и автобусов на предмет прохождения автобусами полугодового технического осмотра, оснащения тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, допуска водителей к осуществлению групповых перевозок детей, а также наличия у владельцев автобусов лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения", - добавили в полиции.