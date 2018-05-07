Запрещенная ИГ призналась в нападении на полицейских в Нижнем Новгороде

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Нижнем Новгороде. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в зарубежных СМИ.

Напомним, 4 мая неизвестный мужчина совершил вооруженное нападение на правоохранителей при проверке документов. В ответ он был нейтрализован спецслужбами.

"На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия. В результате завязавшегося боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения", - сообщали ранее в ФСБ России.

Личность бандита сейчас устанавливается.