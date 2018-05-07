Полномочия Кириенко могут расширить

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко может получить в подчинение еще одно управление в ее структуре, которая будет сформирована после инаугурации 7 мая.

Сейчас Кириенко курирует управления по внутренней политике и по общественным проектам, а также отвечает за развитие интернет-среды. В ближайшем будущем под его контроль может перейти и управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, которое сейчас возглавляет Андрей Липов. Его действующий куратор - помощник президента, экс-министр связи Игорь Щеголев сохранит свой функционал, но перейдет в подчинение Кириенко. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на близкий к Кремлю источник.

Логика перемен описывается очередными попытками администрации исключить "дублирующие функции" между своими подразделениями. О значительном сокращении управлений речь пока не идет, предупреждают собеседники издания.

Сейчас за интернет в Кремле отвечает замначальника управления по общественным проектам Алексей Гореславский, но "ему не всегда хватает помощи технических специалистов", сообщает источник издания. В его подчинении находится департамент современных информационных технологий и новых коммуникаций из шести человек. Гореславский отвечает за контент в интернете, а Липов - за электронную демократию, "цифровой суверенитет" и программное обеспечение. К работе над законопроектом, касающимся регулирования интернета, подключались они оба.

В случае ухода в правительство нынешнего помощника президента Андрея Белоусова - на место первого вице-премьера Игоря Шувалова - Кириенко мог бы претендовать на кураторство и над экспертным управлением. На должность его руководителя он мог бы предложить референта управления внутренней политики Ольгу Аллилуеву, которая отвечает за мониторинг социально-экономической ситуации в регионах. Если же куратором экономики в Кремле станет руководитель ЦСР Алексей Кудрин, то претендовать на контроль над экспертным управлением будет он, прогнозируют кремлевские источники.