В Томске чиновника осудили за разглашение гостайны

Томский областной суд признал служащего одного из государственных учреждений виновным в разглашении гостайны и приговорил его к году лишения свободы условно.

Как сообщает УФСБ по региону, в январе служащий передал составляющие гостайну сведения гражданам, не имеющим допуска. По оценке специалистов, разглашенная информация достоверна и является секретной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.283 УК РФ (разглашение государственной тайны). При этом следствие не усмотрело в действиях чиновника госизмены и шпионажа.

Обвиняемый раскаялся и полностью признал свою вину, передает "Интерфакс". С учетом рассмотрения дела в особом порядке ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев.