В Челябинске Роспотребнадзор нашел в салатах "Ленты" ДНК бактерий рода сальмонеллы

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области установило причину вспышки кишечной инфекции в столице Южного Урала. В "селедке под шубой" обнаружили ДНК бактерий рода сальмонеллы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

У жителей города выявлена сальмонеллезная инфекция после употребления продукции из супермаркета "Лента". Все пострадавшие ели салат, приготовленный в цехах ООО "Лента". Во всех салатах, употребляемых больными, содержалось яйцо вареное и майонез. В настоящий момент приостановлено производство, хранение и реализация салатной продукции. Снято с реализации 141,44 кг салатной продукции. 78 сотрудников производственных цехов отстранены от работы и направлены на внеплановый медицинский осмотр.

"Согласно данных лабораторных исследований методом ПЦР у 7 заболевших и 5 сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. В пробе готовой продукции (салат - селедка под шубой) обнаружены ДНК бактерий рода сальмонелл", - отметили в управлении.

В отношении "Лента", должностных лиц и сотрудников производственного цеха возбуждены административные дела. Проведена дезинфекция.

Состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести. Ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городе оценивается, как стабильная.

Также Роспотребнадзором начата проверка в отношении птицефабрики ООО "Чебаркульская птица", которая поставляла яйцо для приготовления салатов.