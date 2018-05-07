Жительница Челябинска отвезла свою больную мать на свалку и 15 лет получала за нее пенсию

В Челябинске под суд попала женщина, которая осенью 2001 года из-за неприязненных отношений оставила без помощи свою мать 1942 года рождения.

Мать потеряла зрение и не могла ориентироваться в пространстве - злоумышленница отвезла ее на городскую свалку в Металлургическом районе города и бросила там, местонахождение пожилой женщины в настоящее время неизвестно, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После этого, предоставляя для оформления доверенности на получении пенсионных выплат внешне схожих со своей матерью женщин, подсудимая с 1 декабря 2001 года по 30 июня 2016 года получала пенсию своей матери, похитив таким образом более 528 тыс. рублей.

Виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года со штрафом в размере 50 тыс. рублей с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу не вступил, обжалован стороной обвинения и стороной защиты.