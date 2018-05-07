Художники Екатеринбурга устроили выставку в старом бараке, который скоро снесут

в этот день
07.05.18
10:13
В Екб.12:13
Путин поставил задачу правительству на ближайшие годы
Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов
NYT: Команда спецпрокурора Мюллера пыталась опросить Вексельберга
Главное
Очередная инаугурация Путина: как это будет

Тема дня
"Поддержка "санкционных" олигархов - это лицемерие и предательство" Подавляющее большинство крупных компаний зарегистрированы в офшорах, а значит, и господдержка дойдет не до них, а до западных офшорных счетов и стоящих за ними лиц в первую очередь. Есть в этой истории некоторое предательство, уверен доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
04.05.2018
экономика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Легализация "гендера" В ноябре 2017 года один из комитетов Государственной думы Российской Федерации создал временную рабочую группу по доработке законопроекта о гендерном равенстве. Депутат Оксана Пушкина утверждает, что принятие такого закона позволит обеспечить реализацию равных прав мужчин и женщин в трудовых отношениях, что подразумевает под собой "решение таких проблем как сексизм, эйджизм и харассмент", а также урегулировать вопросы участия женщин в политике.
07.05.2018
общество ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 817

Художники Екатеринбурга устроили выставку в старом бараке, который скоро снесут
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

выставка, арт-объект, барак, улица Декабристов (2018) | Фото: facebook.com/Дмитрий Москвин

Художники из Екатеринбурга превратили старый барак в центре города, расположенный на улице Декабристов, 69, в арт-объект. 6 мая уральские художники открыли выставку в ветхом здании. Авторы проекта решили "приукрасить" старый дом перед его сносом, который планируется в ближайшее время, передает корреспондент Накануне.RU
Читайте также:

Напомним, что в мае 2017 года на заседании архитектурно-градостроительного совета Евгений Куйвашев и большинство присутствующих одобрили план квартала Разина – Декабристов – Чапаева – Тверитина, назвав его "деликатной застройкой". Особенность квартала состоит в наличии объектов культурного наследия (ОКН) по периметру территории. Власти решили избавиться от полуразрушенных зданий в центре города.

Городской общественник Дмитрий Москвин рассказал на своей странице в Facebook об истории этого квартала.

"Страшно жуткая история сейчас разворачивается на ул.Декабристов, 69. Среди екатеринбуржцев этот квартал известен как дома кооператива Опытстрой. Строились почти 90 лет назад для преподавателей Уральского госуниверситета. Здесь жили до 2016 года династиями, не испытывая бытовых неудобств. Здесь жили и известные рода города, например, Падучевы. В 1941 году именно у них комнату предоставили эвакуированным из Москвы Рахиль Мессерер и Майе Плисецкой", - написал Москвин.

выставка, Екатеринбург, барак, заброшенное здание, арт-объект, улица Декабристов(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам художников, старые бараки снесут 15 мая, а пока, "молодые, наглые и ничего не стесняющиеся художники пришли в последние дни существования этого комплекса и сотворили здесь жизнь, которая несет в себе смерть".

выставка, Екатеринбург, барак, заброшенное здание, арт-объект, улица Декабристов(2018)|Фото: Накануне.RU

Жильцы съехали из этого дома еще осенью 2017 года. Свободные художники использовали в своих работах старые вещи, которые нашли в доме. Каждый реализовывал свою идею по разному: одни рисовали на стенах, другие – создавали целую историю с помощью старых вещей.

выставка, арт-объект, барак, улица Декабристов(2018)|Фото: facebook.com/Дмитрий Москвин

Как пояснил один из художников, его работа называется "Всякая власть от Бога". Он изобразил некую систему власти, где каждый человек хочет добраться до вершины.

"Снизу на черном фоне я подвесил вилки - это обычные люди - обыватели, чуть выше - правители, но они лишь марионетки в руках верховного правителя. Я подумал, что бог бы не стал наделять властью такого человека, вот я и нарисовал того, от кого в действительности исходит власть", - рассказал Арсен Султанов корреспонденту Накануне.RU.

выставка, Екатеринбург, барак, заброшенное здание, арт-объект, улица Декабристов(2018)|Фото: Накануне.RU

Художники объяснили, что суть мероприятия заключается в коллективном и свободном творчестве: нет никаких правил для реализации идей.

"Вы не поверите, но если из дома выселить людей и никого несколько лет туда не пускать, то он превратится в трущобу и сарай.
И, конечно, ни один чиновник и девелопер не использует этот приём, чтобы оправдать очередной снос в центре города", - написал в Facebook Дмитрий Москвин.

Необычное мероприятие посетили порядка 100 человек в течение дня. В основном приходили молодые люди. Выставка открылась 6 мая в 15.00 и продолжалась до темноты. Теперь посмотреть на творения художников можно в любое время, но следует поторопиться, пока здание не снесли.

выставка, арт-объект, барак, улица Декабристов(2018)|Фото: facebook.com/Дмитрий Москвин

Другие новости по темам: Дмитрий Москвин, выставка, арт-объект, бараки, снос, художники
07.05.2018 08:45 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
10:45 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Художники Екатеринбурга устроили выставку в старом бараке, который скоро снесут
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+