Художники Екатеринбурга устроили выставку в старом бараке, который скоро снесут

Художники из Екатеринбурга превратили старый барак в центре города, расположенный на улице Декабристов, 69, в арт-объект. 6 мая уральские художники открыли выставку в ветхом здании. Авторы проекта решили "приукрасить" старый дом перед его сносом, который планируется в ближайшее время, передает корреспондент Накануне.RU

Напомним, что в мае 2017 года на заседании архитектурно-градостроительного совета Евгений Куйвашев и большинство присутствующих одобрили план квартала Разина – Декабристов – Чапаева – Тверитина, назвав его "деликатной застройкой". Особенность квартала состоит в наличии объектов культурного наследия (ОКН) по периметру территории. Власти решили избавиться от полуразрушенных зданий в центре города.

Городской общественник Дмитрий Москвин рассказал на своей странице в Facebook об истории этого квартала.

"Страшно жуткая история сейчас разворачивается на ул.Декабристов, 69. Среди екатеринбуржцев этот квартал известен как дома кооператива Опытстрой. Строились почти 90 лет назад для преподавателей Уральского госуниверситета. Здесь жили до 2016 года династиями, не испытывая бытовых неудобств. Здесь жили и известные рода города, например, Падучевы. В 1941 году именно у них комнату предоставили эвакуированным из Москвы Рахиль Мессерер и Майе Плисецкой", - написал Москвин.

По словам художников, старые бараки снесут 15 мая, а пока, "молодые, наглые и ничего не стесняющиеся художники пришли в последние дни существования этого комплекса и сотворили здесь жизнь, которая несет в себе смерть".

Жильцы съехали из этого дома еще осенью 2017 года. Свободные художники использовали в своих работах старые вещи, которые нашли в доме. Каждый реализовывал свою идею по разному: одни рисовали на стенах, другие – создавали целую историю с помощью старых вещей.

Как пояснил один из художников, его работа называется "Всякая власть от Бога". Он изобразил некую систему власти, где каждый человек хочет добраться до вершины.

"Снизу на черном фоне я подвесил вилки - это обычные люди - обыватели, чуть выше - правители, но они лишь марионетки в руках верховного правителя. Я подумал, что бог бы не стал наделять властью такого человека, вот я и нарисовал того, от кого в действительности исходит власть", - рассказал Арсен Султанов корреспонденту Накануне.RU.

Художники объяснили, что суть мероприятия заключается в коллективном и свободном творчестве: нет никаких правил для реализации идей.

"Вы не поверите, но если из дома выселить людей и никого несколько лет туда не пускать, то он превратится в трущобу и сарай.

И, конечно, ни один чиновник и девелопер не использует этот приём, чтобы оправдать очередной снос в центре города", - написал в Facebook Дмитрий Москвин.

Необычное мероприятие посетили порядка 100 человек в течение дня. В основном приходили молодые люди. Выставка открылась 6 мая в 15.00 и продолжалась до темноты. Теперь посмотреть на творения художников можно в любое время, но следует поторопиться, пока здание не снесли.