За систематическое взяточничество уволены два сургутских инспектора ГИБДД

Прокуратура Сургутского района добилась увольнения двух инспекторов ГИБДД за утрату доверия – они два года брали взятки, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2016-17 гг. сотрудники инспекции брали мзду от предпринимателей за свободный проезд грузовиков, которые ездили с нарушениями. Они попали под "уголовку".

После внесения представления оба уволены в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.